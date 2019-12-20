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Медведев усомнился в правильности снижения нештрафуемого порога скорости

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Председатель правительства России Дмитрий Медведев сомневается в целесообразности снижения нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 10 км/ч. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь премьер-министра Олег Осипов, передает «РИА Новости» в пятницу, 20 декабря.

«Дмитрий Медведев действительно сомневается в целесообразности снижения нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 10 км/ч, о чем председатель правительства РФ неоднократно говорил», — сказал пресс-секретарь.

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Осипов добавил, что МВД также не поддерживает эту инициативу и вряд ли в ближайшей перспективе примут решение о снижении нештрафуемого порога до 10 км/ч.

О том, что нештрафуемый порог скорости понизят до 10 км/ч, заявил ранее в пятницу вице-премьер Максим Акимов по итогам заседания правкомиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. По его словам, это сделают постепенно, в режиме пилотных зон. Либо в субъектах федерального значения, либо в городах-миллионниках. Полностью по всей стране проект может заработать в 2022 или 2023 году.

Эффективность изменений, по словам Акимова, будет понятна после подсчета результатов теста. Согласно предварительным подсчетам, в год такая мера может спасти 1,8 тыс. жизней.

В начале декабря в МВД выступили против снижения нештрафуемого порога скорости.

Ранее российский премьер заявлял об обсуждении решения по поводу снижения нештрафуемого порога. Он отмечал, что разницу часто сложно разглядеть и на спидометре, особенно если речь идет о не самых новых машинах.

17 октября Минтранс и ГИБДД поддержали снижение нештрафуемого скоростного лимита до 10 км/ч.

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