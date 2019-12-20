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Нештрафуемый порог превышения скорости понизят до 10 км/ч

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Правительственная комиссия поддержала снижение допустимого порога превышения скорости с 20 до 10 км\ч. Об этом сообщает «РИА Новости» в пятницу, 20 декабря.

«Делать мы это точно будем — у нас ни с технической точки зрения, ни с точки зрения правил установки средств фотовидеофиксации нет никаких сомнений, что и точность показаний приборов в автомобиле, и точность работы камер абсолютно точно позволяют с совсем небольшой погрешностью наказывать водителей за превышение скоростного порога», — заявил вице-премьер России Максим Акимов.

Он отметил, что к реформе государство будет двигаться постепенно. Возможно, проект начнет распространяться в пилотных зонах. По словам Акимова, это будут либо субъекты федерального значения, либо города-миллионники.

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После подсчета результатов теста — будет понятна эффективность изменений. Пока, по предварительным подсчетам, в год такая мера может спасти 1,8 тыс. жизней.

Акимов выразил надежду, что все необходимые законодательные решения в течение следующего года. Полностью по всей стране этот проект может заработать в 2022 или 2023 году.

Вместе с тем 5 декабря в МВД выступили против снижения нештрафуемого порога скорости.

3 декабря премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что решение по поводу снижения нештрафуемого порога превышения скорости до 10 км/ч обсуждается. По его мнению, зачастую сложно разглядеть и на спидометре, особенно если речь идет о не самых новых машинах.

17 октября Минтранс и ГИБДД поддержали снижение нештрафуемого скоростного лимита до 10 км/ч.

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