ГИБДД получит право проверять всех водителей на алкоголь

Сотрудники ГИБДД могут получить право проверять всех водителей на алкоголь и наркотики. Тест предложат пройти даже тем автомобилистам, которые не проявляют внешних признаков опьянения. МВД подготовило проект изменений в правила освидетельствования.

Инициатива позволит проводить предварительные проверки с помощью бесконтактного детектора алкоголя через анализ алкоголя или бумажного теста для экспресс-анализа слюны.

В МВД подчеркнули, что с их помощью будут проводить не само освидетельствование, а предварительную проверку водителей, «не ограничиваясь только органолептическими методами». При этом водители имеют право отказаться от исследований без последствий, заявили «Известиям» в пресс-службе МВД.

Экспресс-тесты помогут «в случае неочевидности наличия» у автомобилистов «характерных признаков алкогольного или наркотического опьянения», отметили в ведомстве.

Сегодня сотрудники ГИБДД ориентируются на запах алкоголя изо рта, неустойчивость позы, нарушение речи, резкое изменение окраски кожных покровов лица или поведение, которое не соответствует обстановке.

По словам экспертов, проблема с выявлением нетрезвых водителей действительно есть. Но важно не допустить массовых безосновательных проверок.

Подробнее — в материале «Известий»:

Пробирки на дорогах: ГИБДД хотят дать право проверять всех водителей на алкоголь