В жилых домах Подмосковья ограничили продажу слабоалкогольных напитков

Депутаты Московской областной думы приняли в трех чтениях закон, предусматривающий запрет на размещение в многоквартирных домах торговых точек, продающих малоалкогольные напитки. Об этом сообщает ТАСС в четверг, 19 декабря.

«Законопроектом устанавливается дополнительное ограничение условий для розничной продажи пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи на территории Московской области. Положение законопроекта направлено на реализацию концепции государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактики алкоголизма среди населения Российской Федерации», — заявил министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.

По версии парламентариев, эта инициатива вписывается в концепцию по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией. Одна из мер как раз и заключается в ограничении продажи таких напитков.

Отмечается, что запрет на продажу алкоголя распространяется и на помещения, переведенные из жилой в нежилую площадь.

13 декабря Госдума в первом чтении приняла законопроект о продаже пива на стадионах. Законопроект также устанавливает порядок расходования средств, полученных от продажи пива и напитков на его основе. Выручку от продаж и спонсорских соглашений обяжут направлять на финансирование профессионального и детско-юношеского спорта.

25 ноября в Госдуме поддержали запрет продажи алкоголя в новогодние праздники. Председатель комитета по охране здоровья Госдумы Федот Тумусов напомнил, что каждый российский субъект имеет право самостоятельно регулировать время продажи алкоголя, в связи с чем региональные власти смогут ввести запрет на период новогодних праздников.

5 сентября Миндрав высказался против дистанционной продажи алкоголя. При удаленной продаже, по мнению главы ведомства Вероники Скворцовой, невозможно будет проверить приобретение спиртных напитков несовершеннолетними.