В Кабардино-Балкарии пьяный полицейский сбил пешехода

В Кабардино-Балкарии пьяный сотрудник полиции сбил насмерть пешехода. Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета.

ДТП произошло в селении Кенже (городской округ Нальчик) в ночь на 26 января. Пострадавший умер на месте от полученных травм, полицейского отправили на освидетельствование и было установлено, что он находится в состоянии опьянения.

В нальчикском управлении МВД сообщили «Интерфаксу», что по факту ДТП начата проверка, по результатам которой будет приняторешение о дальнейшей службе полицейского в органах внутренних дел и привлечении к дисциплинарной ответственности.

3 декабря в Нальчике водитель после проверки прав сбил автоинспектора и скрылся. Это произошло после того, как полицейский выяснил, что документы были фальшивыми.