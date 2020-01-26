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В Кабардино-Балкарии пьяный полицейский сбил пешехода

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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В Кабардино-Балкарии пьяный сотрудник полиции сбил насмерть пешехода. Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета.

ДТП произошло в селении Кенже (городской округ Нальчик) в ночь на 26 января. Пострадавший умер на месте от полученных травм, полицейского отправили на освидетельствование и было установлено, что он находится в состоянии опьянения.

В нальчикском управлении МВД сообщили «Интерфаксу», что по факту ДТП начата проверка, по результатам которой будет приняторешение о дальнейшей службе полицейского в органах внутренних дел и привлечении к дисциплинарной ответственности.

3 декабря в Нальчике водитель после проверки прав сбил автоинспектора и скрылся. Это произошло после того, как полицейский выяснил, что документы были фальшивыми.

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