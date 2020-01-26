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Попавший в ДТП под Пермью автобус проходил предрейсовый осмотр

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Пассажирский автобус, попавший в ДТП в Пермском крае проходил предрейсовый осмотр. Об этом 26 января сообщили ТАСС в пресс-службе УГИБДД по региону.

«[Автобус] проходил предрейсовый осмотр в Перми, водитель был трезв, его водительский стаж — с 1976 года», — приводит агентство слова собеседницы.

Ранее в МВД по региону сообщили, что возможным виновником аварии является водитель автобуса.

Утром 26 января поступило сообщение об аварии с участием трех транспортных средств в Нытвенском городском округе Пермского края. На 414-м км автодороги М-7 «Волга» столкнулись легковой автомобиль, «Газель» и пассажирский автобус, следовавший по маршруту Пермь–Чайковский. Пострадали 15 человек, в том числе один ребенок. В настоящий момент в больницах остаются шесть человек. Состояние троих пострадавших оценивается как средней степени тяжести, еще три человека, включая водителя автобуса, находятся в тяжелом состоянии.

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