Грузовик улетел в кювет на Киевском шоссе в Москве

Грузовой автомобиль улетел в кювет на 58-м километре Киевского шоссе в Москве. Об этом в воскресенье, 26 января, сообщает РЕН ТВ.

По предварительным данным, в результате аварии был пробит топливный бак транспортного средства.

На месте происшествия работают экстренные службы. Другие подробности уточняются.

25 января в Самарской области грузовик «КамАЗ» столкнулся с легковой машиной, в результате инцидента два человека погибли и два получили травмы.