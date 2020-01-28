По факту ДТП с погибшими под Воронежем возбудили дело

Уголовное дело возбудили по факту ДТП с четырьмя погибшими в Воронежской области. Об этом во вторник, 28 января, сообщается на сайте областной прокуратуры.

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. Наказание по этой статье предусматривает до семи лет лишения свободы. Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры Грибановского района области.

«В рамках расследования уголовного дела произведен осмотр места происшествия, назначены судебные экспертизы, проводятся иные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление обстоятельств преступления», — приводит REGNUM слова прокурора Грибановского района Юрия Козлова.

Авария произошла 25 января на 607-м км трассы Москва–Астрахань в Грибановском районе. 27-летний житель Республики Дагестан, находясь за рулем «Лады», не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «ГАЗ», за рулем которого был 34-летний житель Волгоградской области. В результате лобового столкновения автомобилей погибли водитель и трое пассажиров легковушки. Все они были жителями Дагестана. Водитель «ГАЗа» был госпитализирован, пишет сайт kp.ru со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД России.