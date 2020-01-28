Актриса из сериала «Глухарь» госпитализирована после ДТП в Москве

Актриса Лариса Хорошилова госпитализирована после ДТП на Большой Ордынке в Москве в понедельник, 27 января. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

По предварительным данным, на 77-летнюю артистку наехала машина. На данный момент неизвестно, в каком состоянии находится актриса.

Обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники ГИБДД.

Лариса Хорошилова известна телезрителям по сериалу «Глухарь», а также «Пятницкий» и «Час Волкова – 2». Также она выступает в духовном театре «Глас».

12 января сообщалось, что на пешеходном переходе в центре Москвы автомобиль Mercedes сбил актрису Ренату Литвинову. Актриса покинула место ДТП самостоятельно, но позже обратилась за помощью к медикам. По ее словам, пришлось зашивать подбородок.

Находившаяся за рулем иномарки 28-летняя Ольга Чуйко была доставлена в отделение и оштрафована на 2 тыс. рублей.