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В ДТП с автобусом и легковушкой в Подмосковье пострадали 10 человек

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Фото: vk.com/msk_today
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Легковой автомобиль столкнулся с автобусом в Подмосковье, в результате пострадали 10 человек. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ГИБДД.

Авария произошла 28 января в 20:45 на 2-м км Расторгуевского шоссе. Водитель, управляя автомобилем Volkswagen, при обгоне выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автобусом Mercedes и автомобилем ГАЗ, сказали в ведомстве.

В результате ДТП 10 пассажиров автобуса получили травмы и были госпитализированы.

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