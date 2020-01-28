В ДТП с автобусом и легковушкой в Подмосковье пострадали 10 человек

Легковой автомобиль столкнулся с автобусом в Подмосковье, в результате пострадали 10 человек. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ГИБДД.

Авария произошла 28 января в 20:45 на 2-м км Расторгуевского шоссе. Водитель, управляя автомобилем Volkswagen, при обгоне выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автобусом Mercedes и автомобилем ГАЗ, сказали в ведомстве.

В результате ДТП 10 пассажиров автобуса получили травмы и были госпитализированы.