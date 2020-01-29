ЦБ решил санировать «Севастопольский морской банк»

Центробанк принял решение о санации «Севастопольского морского банка». Об этом в пресс-службе регулятора рассказали в среду, 29 января.

«Банк России принял решение о реализации мер, направленных на повышение финансовой устойчивости АО «Севастопольский морской банк» (город Севастополь). ... Для поддержки деятельности банка и повышения его финансовой устойчивости Банком России... в качестве инвестора будет привлечен РНКБ Банк (ПАО)», — говорится в сообщении, которое приводит «РИА Новости».

Мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка введен не будет. Организация продолжит работу в обычном режиме.

24 января Банк России отозвал лицензию на осуществлении банковских операций у Нижневолжского коммерческого банка. Подчеркивалось, что существовала реальная угроза интересам кредиторов и вкладчиков этого финансового учреждения.

17 января Центробанк отозвал лицензию у столичного ПФС-банка по итогам III квартала 2019 года. Отмечается, что лицензия была отозвана из-за неисполнения кредитной организацией федеральных законов и нормативных актов Банка России.

10 января Центробанк отозвал лицензию у Нэклис-банка.