ЦБ заявил о планах снижения доли необеспеченных кредитов на рынке

В Центробанке заявили, что сейчас более половины необеспеченных потребкредитов выдаются клиентам с высокой долговой нагрузкой. Таким образом, каждый пятый заемщик тратит на обслуживание кредитов 80% своего дохода. Если темпы роста рынка будут оставаться на нынешнем уровне, регулятор может принять меры прямого ограничения наиболее рискованных кредитов.

Отмечается, что с 1 октября 2019 года ЦБ ввел для банков дополнительное резервирование по кредитам с предельной долговой нагрузкой (ПДН) свыше 50%. С того же дня и стал рассчитывать этот показатель. В итоге промежуточные результаты таковы: в ноябре на долю тех, кто вынужден отдавать банкам 50–60% дохода, приходилось 13% выданных кредитов. 60–70% отдавали 11% заемщиков, а 80% и более — 22%.

Вместе с тем некоторые банки с введением ПДН начали сами реже выдавать кредиты, чтобы снизить свои риски. В ЦБ подчеркивают, что качество необеспеченных кредитов находится на приемлемом уровне, но есть опасения, что оно может ухудшиться при сохраняющихся высоких темпах роста рынка.

Сейчас у ЦБ есть основная цель — снизить рост рынка необеспеченного потребкредитования примерно с 20% до 10%.

В свою очередь, эксперты, опрошенные «Известиями», считают, что эта цель достижима, причем в обозримой перспективе.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» от 29 января.