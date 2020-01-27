В ЦБ назвали топ регионов по мошенничеству с ОСАГО

Банк России составил мониторинг рисков недобросовестных действий на рынке ОСАГО, по итогам которого назвал регионы РФ, в которых риски наиболее высоки.

Так, в высокорисковой зоне оказались девять субъектов страны: Краснодарский и Ставропольский края, а также Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия и Чеченская Республика.

Выше всего суммарный риск оценивается в Карачаево-Черкесской республике — 6,0 балла. Здесь эксперты выявили критически высокие показатели скользящего коэффициента выплат — 180,8%, что в 2,8 раза выше среднего. Страховая выплата в данном субъекте превышает среднюю в 1,9 раза и составляет 118,3 тыс. рублей. Частота страховых случаев оценивается в 7,85%.

Чуть ниже суммарный риск оценивается в Дагестане — 5,0 балла при критически высоких показателях частоты страховых случаев (8,56%), скользящем коэффициенте выплат 192,0% и средней страховой выплате 84,4 тыс. рублей.

Суммарный риск в Северной Осетии, Адыгее и Краснодарском крае оценивается в 4,5 балла, в других перечисленных субъектах — в 4,0 балла. Еще 22 субъекта РФ, в том числе Москва, занесены регулятором в так называемую желтую зону.

Из-за действий недобросовестных участников рынка доступность страховых услуг может снизиться, а количество преступлений на финрынке — вырасти, заключили в Центробанке.

В начале декабря 2019 года сообщалось, что стоимость полиса ОСАГО может вырасти на 30% в случае отмены коэффициента за мощность двигателя автомобиля. Возможное повышение тарифа может сильнее всего ударить по регионам-миллионникам, где уже установлен высокий территориальный тариф.

13 января стало известно, что в 2020 году полисы ОСАГО будут оформляться на бланках новых серий.