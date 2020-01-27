Прямой эфир

В ЦБ назвали топ регионов по мошенничеству с ОСАГО

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Банк России составил мониторинг рисков недобросовестных действий на рынке ОСАГО, по итогам которого назвал регионы РФ, в которых риски наиболее высоки.

Бот рассудит: выплату по каско можно оформить в мессенджере
Автостраховщики активно развивают электронные каналы компенсации убытков, но клиенты пока им не доверяют

Так, в высокорисковой зоне оказались девять субъектов страны: Краснодарский и Ставропольский края, а также Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия и Чеченская Республика.

Выше всего суммарный риск оценивается в Карачаево-Черкесской республике — 6,0 балла. Здесь эксперты выявили критически высокие показатели скользящего коэффициента выплат — 180,8%, что в 2,8 раза выше среднего. Страховая выплата в данном субъекте превышает среднюю в 1,9 раза и составляет 118,3 тыс. рублей. Частота страховых случаев оценивается в 7,85%.

Чуть ниже суммарный риск оценивается в Дагестане — 5,0 балла при критически высоких показателях частоты страховых случаев (8,56%), скользящем коэффициенте выплат 192,0% и средней страховой выплате 84,4 тыс. рублей.

Суммарный риск в Северной Осетии, Адыгее и Краснодарском крае оценивается в 4,5 балла, в других перечисленных субъектах — в 4,0 балла. Еще 22 субъекта РФ, в том числе Москва, занесены регулятором в так называемую желтую зону.

Из-за действий недобросовестных участников рынка доступность страховых услуг может снизиться, а количество преступлений на финрынке — вырасти, заключили в Центробанке.

В начале декабря 2019 года сообщалось, что стоимость полиса ОСАГО может вырасти на 30% в случае отмены коэффициента за мощность двигателя автомобиля. Возможное повышение тарифа может сильнее всего ударить по регионам-миллионникам, где уже установлен высокий территориальный тариф.

13 января стало известно, что в 2020 году полисы ОСАГО будут оформляться на бланках новых серий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В ЦБ назвали дату начала работы новой системы накопления пенсий
Вступили в силу касающиеся проверок на дорогах поправки в ПДД

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020