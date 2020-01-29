Дело возбудили по факту мошенничества в сельсовете в Красноярском крае

В Абанском районе Красноярского края возбуждено уголовное дело по факту присвоения бухгалтером Заозерновского сельсовета денег, предназначенных для сотрудников. Об этом сообщает краевая прокуратура.

Было установлено, что с января по декабрь 2018 года бухгалтер, используя свое служебное положение, перечисляла на свой банковский счет деньги из зарплат пяти сотрудников сельсовета. В общей сложности женщина похитила более 90 тыс. рублей, пишет ИА KrasnoyarskMedia.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения». Расследование находится на контроле районной прокуратуры.

28 января сообщалось, что прокуратура Владивостока утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшей сотрудницы одного из банков. За месяц, используя свое служебное положение, женщина похитила свыше 17 млн рублей.