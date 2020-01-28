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Липчанку осудят за обман с продажей льготных путевок в Сочи

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В Липецке началось рассмотрение уголовного дела в отношении местной жительницы, которая обвиняется в мошенничестве. Женщина продавала льготные путевки в санатории Сочи и присваивала деньги.

По данным следствия, подсудимая представлялась сотрудником центра социальной защиты населения. Она предлагала жителям Липецка приобрести путевки в Сочи по льготной цене. От действий злоумышленницы пострадали семь человек. Об этом сообщает GOROD48.

Общий ущерб составляет 189,6 тыс. рублей. Подсудимая ходатайствовала о проведении предварительного слушания с целью примирения с потерпевшими. Однако на первое судебное заседание женщина не пришла, сославшись на болезнь.

Известно, что липчанка частично возместила причиненный ущерб пострадавшим, однако ходатайства о прекращении уголовного дела в связи с примирением в суд не поступали.

Ранее сообщалось, что в Первоуральске (Свердловская область) в суд передано уголовное дело в отношении группы «черных риелторов». Они обвиняются в 17 эпизодах квартирных мошенничеств. Злоумышленники находили граждан, которые ведут асоциальный образ жизни и имеют долги по оплате коммунальных услуг, и предлагали решить их финансовые проблемы с помощью продажи квартиры и приобретения земельного участка. Вырученные средства подсудимые присваивали.

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