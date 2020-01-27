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«Черных риелторов» будут судить за 17 мошенничеств на Урале

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В Первоуральске в суд передали уголовное дело в отношении группы «черных риелторов». Семь человек обвиняются в 17 эпизодах квартирных мошенничеств.

По данным следствия, группировка действовала с 2010 по 2017 год. Банду возглавлял мужчина 1960 года рождения, который продолжительное время руководил агентством недвижимости. Участники группы находили граждан, которые злоупотребляли алкоголем и имели долги по оплате коммунальных услуг. «Черные риелторы» предлагали погасить долги путем продажи квартиры и приобретения земельного участка, сообщает «ТагилСити.Ру».

Вырученные при продаже жилья средства подсудимые присваивали, общая сумма ущерба составила около 15 млн рублей. В ходе обысков полицейские изъяли у членов группировки регистрационные документы на объекты недвижимости. Во время следствия потерпевшим возместили более половины ущерба. На имущество обвиняемых наложен арест.

Материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.

В конце декабря в Хабаровске был вынесен приговор в отношении бывшего директора риелторского агентства. По версии следствия, женщина совершила не менее 11 эпизодов мошенничества.

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