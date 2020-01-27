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Жительница Мурманской области перевела мошенникам 840 тыс. рублей

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В Апатитах (Мурманская область) возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Потерпевшей оказалась 67-летняя местная жительница. Ей позвонил неизвестный, представился сотрудником безопасности банка и сказал, что нужно перевести на другой расчетный счет 615 тыс. рублей, чтобы не потерять деньги.

В ходе разговора мошенник узнал, что у пенсионерки есть еще одна банковская карта. После этого ей позвонил еще один «сотрудник банка». Женщина выполнила все требования неизвестных людей, но деньги на новые счета так и не поступили. Тогда она пошла в полицию, отмечает ИА «Би-порт».

Всего доверчивая пенсионерка выполнила 41 операцию по переводу денег на общую сумму 842 тыс. рублей. Звонки поступали из Москвы и Республики Татарстан.

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