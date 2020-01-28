Бывшая сотрудница банка в Приморье ожидает суда за хищение 17 млн рублей

Прокуратура Владивостока утвердила обвинительное заключение по уголовное делу в отношении бывшей сотрудницы одного из банков. За месяц женщина похитила свыше 17 млн рублей.

Как сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на прокуратуру региона, руководитель группы клиентского обслуживания операционного офиса банка подделывала подписи клиентов в доверенностях на получение средств и в заявлениях на перевод средств. С июля по август 2018 года женщина похитила свыше 17 млн рублей, принадлежащих пяти клиентам банка.

Девушка обвиняется в совершении преступления, предусмотренного по ч.4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере».

Причиненный бывшей сотрудницей ущерб возмещен банковской организацией. Расследование уголовного дела завершено и передано в суд для рассмотрения его по существу.

21 января эксперт в области информационной безопасности Александр Власов рассказал каким образом можно защититься от интернет-мошенничества с банковскими картами. По его мнению, это можно сделать, лишь заведя отдельную карту для осуществления всех небезопасных операций.