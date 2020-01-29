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В ПАСЕ отметили прогресс в выполнении Минских соглашений

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Фото: Global Look Press/Council of Europe
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Мониторинговый комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) отметил прогресс в выполнении Минских соглашений. Об этом в среду, 29 января, сообщил ТАСС со ссылкой на проект резолюции ПАСЕ о подтверждении полномочий российской делегации.

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В целом судьба полномочий российской делегации пока не решена

«Ассамблея отмечает, что за последние полгода после возвращения РФ в ассамблею она также выполнила некоторые рекомендации, включенные в резолюцию 2292 (2019) (о возвращении российской делегации в ПАСЕ). Некоторый прогресс был достигнут и в плане выполнения Минских соглашений», — говорится в документе.

В проекте резолюции, одобренной комитетом накануне, отмечается участие России в «так называемых обменах заключенными» и готовность Москвы совместно с Киевом провести новые. Также упоминается передача Украине 24 моряков, задержанных за вторжение в российские территориальные воды в Азовском море в ноябре 2018 года.

Кроме того, отмечается, что «был возвращен один человек, которого разыскивали в связи с крушением рейса MH17». В ПАСЕ расценивают это как выполнение Россией требования о сотрудничестве в расследовании крушения Boeing 777, летевшего рейсом MH17 в 2014 году.

«Касательно финансовых обязательств перед Советом Европы, РФ заплатила все положенные взносы в бюджет и по частичным соглашениям. Невыплаченные проценты станут отдельным поводом для обсуждения на заседании комитета министров Совета Европы», — отмечается в документе.

28 января комитет ПАСЕ по мониторингу обязательств поддержал на заседании доклад о полномочиях делегации России, в которых рекомендовано ратифицировать их в полном объеме. В тот же день зампредседателя Госдумы Петр Толстой был избран вице-спикером ПАСЕ. За его кандидатуру проголосовали 132 парламентария, против — 117. Еще три бюллетеня были признаны недействительными.

27 января депутаты ассамблеи на открытии зимней сессии оспорили полномочия российской делегации. Инициатором выступил член делегации Литвы Эмануэлис Зингерис. По его словам, в России якобы не соблюдаются решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

РФ лишили права голоса, возможности участвовать в миссиях и избираться в руководящие органы ПАСЕ из-за вступления Крыма в состав страны в 2014 году. После этого Москва перестала направлять заявки на участие в заседаниях, а в 2017 году приостановила внесение членских взносов в Совет Европы.

В 2015 году лидерами «нормандской четверки» (России, Украины, Германии и Франции) был согласован комплекс мер по выполнению Минских соглашений от 19 сентября 2014 года. Документ предусматривает, в частности, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений сторонами конфликта в Донбассе от линии соприкосновения, проведение Киевом конституционной реформы и диалог с представителями ДНР и ЛНР о проведении выборов на территориях самопровозглашенных республик.

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