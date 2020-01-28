Петр Толстой прокомментировал свое назначение вице-спикером ПАСЕ

Зампредседателя Госдумы Петр Толстой, которого во вторник, 28 января, выбрали на должность вице-спикера Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) рассказал РЕН ТВ о назначении и возможностях, которые, в связи с этим, открываются перед российской делегацией.

По его словам, у российской делегации появляется реальный шанс влиять на те вопросы, которые решаются в ПАСЕ, формирование повестки. Кроме того, Толстой заявил, что его избрание на этот пост — заслуга и председателя Госдумы, который предложил его кандидатуру, и всей делегации.

Зампредседателя отметил, что будет работать так, чтобы потом не было стыдно за результат, а также заявил, что делегация всегда старается представлять в Страсбурге интересы России и ее граждан.

Ранее в этот же день Толстой был избран вице-спикером ПАСЕ. За его кандидатуру проголосовали 132 парламентария, против — 117. Еще три бюллетеня были признаны недействительными.

До этого голосования комитет ПАСЕ по мониторингу обязательств поддержал на заседании доклад о полномочиях делегации России, в которых рекомендовано ратифицировать их в полном объеме.

27 января депутаты ассамблеи на открытии зимней сессии оспорили полномочия российской делегации. Инициатором выступил член делегации Литвы Эмануэлис Зингерис. По его словам, в России якобы не соблюдаются решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

Россию лишили права голоса, возможности участвовать в миссиях и избираться в руководящие органы ПАСЕ из-за вступления Крыма в состав РФ в 2014 году. После этого Москва перестала направлять заявки на участие в заседаниях, а в 2017 году приостановила внесение членских взносов в Совет Европы.