Три человека госпитализированы с отравлением угарным газом в Казани

Три человека, в том числе младенец, госпитализированы в Казани с подозрением на отравление угарным газом. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану в среду, 29 января.

Отмечается, что инцидент произошел в квартире пятиэтажного жилого дома. Госпитализированы супружеская пара и их восьмидневная дочь. Сейчас врачи борются за их жизнь, пишет ТАСС.

Причины происшествия на данный момент выясняют специалисты газовой службы. Сотрудники МЧС к инциденту не привлекались.

27 января сообщалось, что в Таганроге четыре жильца квартиры госпитализированы после отравления угарным газом. Специалисты обнаружили нарушения правил безопасности при использовании газового нагревателя.