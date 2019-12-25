Два десятка человек отравились угарным газом на севере Франции

21 человек госпитализирован в результате отравления угарным газом во время рождественской мессы в церкви департамента Уаза на севере Франции. Об этом сообщает газета Le Figaro в среду, 25 декабря.

«19 человек, находящихся в состоянии средней тяжести, были доставлены в больницы в Компьене, Крее, Нуайоне и Санлисе. Еще двое пострадали сильнее всего. Одну доставили в больницу города Гарш. Другую поместили в барокамеру в университетской клинике Лилля», — говорится в новостной заметке.

Причина распространения угарного газа пока не установлена. Однако прокуратура уже начала расследование. Правоохранительным органам предстоит выяснить, была ли допущена халатность или речь идет о неисправности оборудования, в частности, газового котла.

Отмечается, что инцидент произошел во вторник вечером. На собрании в церкви было около 150 человек. Несколько из них почувствовали головную боль. На место происшествия отправились экстренные службы. Они и сделали замеры уровня оксида углерода.

В апреле 2019 года четыре постояльца дома престарелых «Ла Шенре» во французском Лерме скончались, предварительно, от пищевого отравления. 22 постояльца почувствовали себя плохо после ужина. Четыре человека скончались в ночь на понедельник. Состояние 15 из 18 пострадавших оценивается как средней степени тяжести, постояльцы госпитализированы.