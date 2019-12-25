Прямой эфир

Два десятка человек отравились угарным газом на севере Франции

0
Фото: REUTERS/Francois Lenoir
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

21 человек госпитализирован в результате отравления угарным газом во время рождественской мессы в церкви департамента Уаза на севере Франции. Об этом сообщает газета Le Figaro в среду, 25 декабря.

«19 человек, находящихся в состоянии средней тяжести, были доставлены в больницы в Компьене, Крее, Нуайоне и Санлисе. Еще двое пострадали сильнее всего. Одну доставили в больницу города Гарш. Другую поместили в барокамеру в университетской клинике Лилля», — говорится в новостной заметке.

Причина распространения угарного газа пока не установлена. Однако прокуратура уже начала расследование. Правоохранительным органам предстоит выяснить, была ли допущена халатность или речь идет о неисправности оборудования, в частности, газового котла.

Отмечается, что инцидент произошел во вторник вечером. На собрании в церкви было около 150 человек. Несколько из них почувствовали головную боль. На место происшествия отправились экстренные службы. Они и сделали замеры уровня оксида углерода.

В апреле 2019 года четыре постояльца дома престарелых «Ла Шенре» во французском Лерме скончались, предварительно, от пищевого отравления. 22 постояльца почувствовали себя плохо после ужина. Четыре человека скончались в ночь на понедельник. Состояние 15 из 18 пострадавших оценивается как средней степени тяжести, постояльцы госпитализированы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Двое детей и взрослый отравились угарным газом в Новосибирской области
Семья в Новосибирске чуть не погибла от угарного газа

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019