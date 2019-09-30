Семья в Новосибирске чуть не погибла от угарного газа

Пять человек, в том числе трое детей, госпитализированы после отравления угарным газом в городе Карасуке Новосибирской области. Об этом 30 сентября сообщается на сайте областного ГУ МЧС.

Причиной происшествия могло стать нарушение правил эксплуатации печного отопления. Предположительно, из-за плохой тяги печи в доме начал скапливаться токсичный угарный газ. Проснувшись от плохого самочувствия, члены семьи вызвали скорую помощь.

«Инцидент произошел в субботу, 28 сентября, поздней ночью пострадавшую семью доставили в больницу. Состояние детей и взрослых оценивается медиками как удовлетворительное», — отметили в управлении МЧС.

В пятницу, 27 сентября сообщалось, что в одном из частных домов Магнитогорска были найдены тела двух мужчин и женщины. По предварительной версии, причиной смерти стало отравление угарным газом из-за неисправности вытяжки газового котла. Было возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.