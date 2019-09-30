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Пожарные эвакуировали почти 70 человек из горящего дома в Чите

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Фото: МЧС России по Забайкальскому краю
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Спасатели эвакуировали 67 человек из-за пожара в одной из квартир пятиэтажного жилого дома в Чите в ночь на понедельник, 30 сентября. Об этом сообщается на сайте регионального Главного управления МЧС.

Инцидент произошел в доме 66 на улице Богомягкова. Сообщение о пожаре поступило на пульт пожарной охраны в 0:12 по местному времени.

Прибывшие пожарные эвакуировали 35 жильцов, из которых восемь детей, по лестничным клеткам, еще 32 человека, в том числе семеро детей, эвакуировали с помощью двух пожарных автолестниц, установленных к окнам и балконам.

Отмечается, что никто не погиб и не пострадал в результате пожара. Его причины устанавливаются. Возгорание произошло на площади в 20 кв. м в квартире на третьем этаже. В тушении приняли участие 39 человек и 12 единиц техники.

29 сентября в Воронеже жителей многоквартирного дома эвакуировали из-за того, что батареи центрального отопления оказались под напряжением.

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