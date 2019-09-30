Более 150 телят погибли при пожаре на ферме под Новосибирском

Пожар произошел на животноводческой ферме под Новосибирском, погибли 154 теленка. Как сообщает в воскресенье, 29 сентября, «РИА Новости» со ссылкой на МЧС, возгорание возникло в селе Новоспасск.

Огнем было уничтожено здание на площади 1,2 тыс. кв. м, в котором находились животные. Предполагаемая причина пожара — нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

В апреле губернатор Магаданской области Сергей Носов наградил сотрудников МЧС, которые спасли двух котов из горящей квартиры и позже сделали им искусственное дыхание.