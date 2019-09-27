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СК возбудил дело о гибели трех человек под Челябинском

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Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за гибели трех человек в частном доме в Челябинской области. Об этом сообщается на сайте регионального ведомства 27 сентября.

Инцидент произошел в Магнитогорске. По данным следствия, 26 сентября в одном из частных домов были найдены тела двух мужчин и женщины. По предварительной версии, причиной смерти стало отравление угарным газом из-за неисправности вытяжки газового котла.

Уголовное дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам, пишет RT. Проводится комплекс необходимых следственных действий.

Ранее 27 сентября сообщалось, что уголовное дело возбудили после пожара с 4 погибшими в Тамбовской области.

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