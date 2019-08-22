Дело возбудили после пожара на теплоходе «Петр Чайковский» в Петербурге

Уголовное дело возбудили после пожара на теплоходе «Петр Чайковский» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ.

ЧП произошло рано утром 22 августа на четырехпалубном теплоходе, пришвартованной на Октябрьской набережной на Соляном причале. По данным МЧС, загорелась каюта механика. Площадь пожара составила 13 кв. м, сообщает телеканал «360». С огнем удалось справиться спустя сорок минут при помощи внутреннего пожарного водопровода на судне, но в результате пожара погиб член экипажа 1994 года рождения. По предварительным данным, мужчина умер от отравления угарным газом, пишет НСН.

На берег были эвакуированы свыше 300 человек, 240 из которых — пассажиры и 80 — персонал, уточняет телеканал «Звезда». По оценкам спасателей, причиной возгорания могла стать неисправность электрооборудования или неосторожное обращение с огнем, пишет «Федеральное агентство новостей».

Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении правил эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека.