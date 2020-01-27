Четыре человека отравились угарным газом в Таганроге

В Таганроге четыре жильца квартиры госпитализированы после отравления угарным газом. Специалисты обнаружили нарушения правил безопасности при использовании газового нагревателя.

Инцидент произошел в доме по улице Дзержинского. По данным сотрудников газораспределительной службы, в квартире одновременно работали электромеханическая вытяжка и газовый нагреватель. В результате в квартире накопился угарный газ. Четыре человека находятся в больнице с отравлением тяжелой степени, сообщает RostovGazeta.

Специалисты напомнили, что при использовании газового оборудования необходимо соблюдать правила безопасности. Также нельзя устанавливать оборудование самостоятельно.

Ранее сообщалось, что двое взрослых и двое детей отравились угарным газом в многоквартирном доме в Казани. Соседи утверждают, что газовая служба недавно посещала дом и не обнаружила нарушений. При этом жильцы уточнили, что два года назад отравлением газом произошло в этой же семье, а год назад в подобной ситуации оказалась соседка снизу.