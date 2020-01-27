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Семья из четырех человек отравилась угарным газом в Казани

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В Казани двое взрослых и двое детей отравились угарным газом. Это второй случай отравления в доме за год.

Инцидент произошел в здании по улице Белинского. Сначала признаки отравления проявились у кошек. Питомцев тошнило, затем они потеряли сознание. Вскоре сознание потеряли женщина и двое детей. Отец успел позвонить в скорую помощь и начал проветривать квартиру. Медики госпитализировали всю семью, сообщает InKazan.ru.

По предварительной версии, угарный газ накопился в квартире из-за водонагревательной колонки. При резком перепаде температуры на улице в доме произошла обратная тяга, и газ попал в помещения. При этом соседи утверждают, что газовая служба, которая не так давно посещала дом, не обнаружила нарушений.

Жильцы уточнили, что два года назад отравление угарным газом произошло в этой же семье, а год назад в аналогичной ситуации оказалась соседка снизу. На данный момент она судится с газовой службой.

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