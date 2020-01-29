Прямой эфир

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло на Камчатке

0
Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло днем в среду, 29 января, в Тихом океане у восточного побережья Камчатки. Об этом сообщается на сайте Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН.

Землетрясение произошло в 14:44 по местному времени (5:44 мск). Отмечается, что в Петропавловске-Камчатском и других населенных пунктах края подземные толчки не ощущались. Эпицентр землетрясения находился в 67 км от села Мильково, его очаг залегал на глубине 159 км в Тихом океане.

В результате землетрясения никто не пострадал, разрушений нет, сообщили в Единой дежурной диспетчерской службе Мильковского района.

Ранее, 23 января, сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,2 в Сахалинской области. Эпицентр находился недалеко от Анивы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Землетрясение произошло у побережья Соломоновых Островов
Землетрясение магнитудой 6,8 зафиксировали в Турции

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020