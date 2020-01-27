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Землетрясение произошло у побережья Соломоновых Островов

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Фото: Global Look Press/Ivan Damanik
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У побережья Соломоновых Островов в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 6,2. Об этом 27 января сообщила Геологическая служба США (USGS).

Подземные толчки сейсмологи зафиксировали утром того же дня в 140 км на юго-восток от столицы Соломоновых Островов Хониары и в 105 км к северо-западу от небольшого населенного пункта Киракира. Очаг землетрясения находился на глубине 17,7 км, пишет RT.

Информации о жертвах и разрушениях пока не поступало, уточняет «Газета.ру».

Через Соломоновы Острова проходит тихоокеанский «огненный пояс» — полоса вулканов и тектонических разломов длиной в 40 тыс. км. Он пролегает вдоль побережья Южной и Северной Америки до южной части Аляски, после чего поворачивает к Японии, Филиппинам и Индонезии, а заканчивается в районе острова Новая Гвинея, Новой Зеландии и юго-западной Океании, пишет «РИА Новости».

Ранее 27 января сообщалось, что число погибших в результате землетрясения на востоке Турции достигло 40. Из-под завалов в данный момент спасены 45 человек. В больницы после землетрясения обратились более 1,6 тыс. человек, 18 из которых находятся в реанимации.

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