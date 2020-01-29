Прямой эфир

Facebook рассказала о сборе данных о не находящихся в соцсети пользователях

0
Фото: TASS/PA Wire/PA Images/Niall Carson
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Социальная сеть Facebook занималась отслеживанием действий своих пользователей на интернет-ресурсах, применяющих инструменты Facebook для бизнесa. Соответствующее заявление опубликовано на корпоративном сайте компании вo вторник, 28 января.

Отмечается, что активность «вне Facebook» анализировалась для персонализации контентa, получаемого пользователями соцсети.

Как отмечает справочный центр Facebook, корпорация анализирует данные об открытии приложений или входе в них через Facebook, просмотре контента, поиске товара, его добавлении в корзину и приобретении, а также о совершении пожертвований.

В Facebook утверждают, что теперь пользователи смогут управлять информацией, предоставляемой компании для анализа. В частности, вводится функция «очистить историю», позволяющая владельцу аккаунта осуществить «отключение журнала действий вне Facebook».

По данным газеты The Washington Post, Facebook собирала данные, касающиеся личной жизни пользователей, в том числе информацию о посещении в интернете страниц медицинских компаний, страховых агентств и бюро кредитных историй.

Ранее в январе сообщалось, что компания Facebook предоставит пользователям своих социальных сетей возможность регулировать количество политической рекламы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Instagram и Facebook занялись удалением постов с поддержкой Сулеймани
В открытый доступ попали данные 267 млн пользователей Facebook

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020