Facebook рассказала о сборе данных о не находящихся в соцсети пользователях

Социальная сеть Facebook занималась отслеживанием действий своих пользователей на интернет-ресурсах, применяющих инструменты Facebook для бизнесa. Соответствующее заявление опубликовано на корпоративном сайте компании вo вторник, 28 января.

Отмечается, что активность «вне Facebook» анализировалась для персонализации контентa, получаемого пользователями соцсети.

Как отмечает справочный центр Facebook, корпорация анализирует данные об открытии приложений или входе в них через Facebook, просмотре контента, поиске товара, его добавлении в корзину и приобретении, а также о совершении пожертвований.

В Facebook утверждают, что теперь пользователи смогут управлять информацией, предоставляемой компании для анализа. В частности, вводится функция «очистить историю», позволяющая владельцу аккаунта осуществить «отключение журнала действий вне Facebook».

По данным газеты The Washington Post, Facebook собирала данные, касающиеся личной жизни пользователей, в том числе информацию о посещении в интернете страниц медицинских компаний, страховых агентств и бюро кредитных историй.

Ранее в январе сообщалось, что компания Facebook предоставит пользователям своих социальных сетей возможность регулировать количество политической рекламы.