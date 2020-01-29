Двухлетний рост товарооборота России с другими странами приостановился. Это следует из предварительных данных Федеральной таможенной службы (ФТС, презентация есть в распоряжении «Известий»).

Общие объемы торговли в прошлом году снизились на 3,3% — до $665 млрд. В частности, экспорт сократился на 6%, до $423 млрд, а импорт вырос на 1,7%, до $243 млрд. На изменение показателей повлияло прежде всего снижение продаж нефти, нефтепродуктов и газа, а также рост закупок медикаментов и легковых автомобилей.

Эксперты при этом серьезных опасений по поводу экономики РФ не высказывают. В динамике внешней торговли РФ наблюдаются и положительные сдвиги — так, продажи несырьевых неэнергетических товаров за границу заняли более значительную часть в структуре российского экспорта.

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Сальдо земли русской: внешняя торговля РФ упала впервые с 2016 года