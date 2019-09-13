Трансграничная электронная коммерция

С конца 1980-х до начала этого века улица Ябаолу в столице Китая являлась синонимом китайско-российской торговли. Точкой притяжения россиян в Пекине был оптово-розничный рынок, и он привлекал больше внимания, чем другие достопримечательности. Долгое время товары из Китая, обращающиеся на российском рынке, проходили серую растаможку, но такая модель торговли постепенно изживает себя.

Развитие и популяризация интернет-технологий в последнее время вывели трансграничную торговлю между Китаем и Россией на новый уровень. В апреле 2010 года был официально запущен AliExpress, внёсший свой вклад в измерение структуры китайско-российской торговли. В русском языке даже появилось слово «таоголик» — отражение огромного влияния китайского интернет-гипермаркета на российский потребительский рынок.

Компания разработала собственное программное обеспечение, обеспечивая перевод с 80 языков мира, помогая общаться покупателям и продавцам. Оплата стала производиться через эскроу-счета, что обеспечило безопасность покупателей и продавцов. Сервис можно назвать международной версией оплаты товаров — Alipay. В отношении логистики AliExpress также шагнул далеко вперёд — он объединил свои усилия с компанией Cainiao и достиг стратегического партнёрства с местными логистическими компаниями, такими как «Почта России», что значительно сократило время доставки посылок.

В 2013 году количество российских интернет-покупок на китайских ресурсах составило 40% от общего объема зарубежных онлайн-заказов, а через три года число заказов увеличилось примерно до 245 млн, из которых 90% приходилось на Китай.

Ежедневно из Китая в Россию в среднем отправлялось более 500 тыс. посылок. В 2017 году российский рынок электронной коммерции оценивался в 1 трлн руб­лей, из которых 374,3 млрд руб­лей приходилось на заказы с зарубежных торговых площадок, где доля Китая составила почти 90%.

Благодаря международной инициативе Китая «Один пояс — один путь», направленной на совершенствование торговых и транспортных путей, а также экономических коридоров, связывающих более чем 60 стран мира, можно прогнозировать, что к 2020 году размер электронной коммерции в России достигнет $40–50 млрд (2,6–3,3 трлн руб­лей при курсе 66,04 руб­ля за доллар).

Сотрудничество между Китаем и Россией в области электронной коммерции изменилось с одностороннего на двустороннее: российские товары постепенно выходят на китайский рынок, всё больше и больше российских товаров попадает в дома китайских потребителей.

Бум трансграничной электронной торговли также позволил российским финансовым учреждениям увидеть новые возможности для бизнеса.

— Китай стал лидером в области электронной коммерции, и российские финансовые институты надеются укрепить сотрудничество с электронными торговыми платформами Китая, — сказал генеральный директор Тинькофф Банка России Оливер Хьюз.

Правительство Калужской области подписало соглашение о сотрудничестве с Harbin Electric Group. А Банк Харбина, китайские члены альянса и Банк России сотрудничают по ряду соглашений.

По мере совместного построения «Одного пояса — одного пути», приводя в движение китайско-российское деловое сотрудничество, мы вступаем в новый этап модернизации. Китайско-российское торгово-экономическое сотрудничество сохраняет огромный потенциал для развития.

В столь важный момент — 70-летие установления дипломатических отношений между Китаем и Россией, отмечаемое в этом году, — люди из всех слоев общества должны приложить максимальные усилия для осуществления новой цели, поставленной двумя странами: сделать так, чтобы объем двусторонней торговли превысил $200 млрд.