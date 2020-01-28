США потратили на помощь Афганистану почти $137 млрд

США потратили на восстановление инфраструктуры и экономики Афганистана почти $137 млрд. Об этом заявил генеральный инспектор по восстановлению Афганистана Джон Сопко во время слушаний в палате представителей американского конгресса.

«По состоянию на 31 декабря (2019 года. — Ред.) цифра составляет 136,97 млрд (долларов США. — Ред.)», — приводит слова Сопко «РИА Новости» во вторник, 28 января. Отмечается, что инспектор не уточнил, за какой период он приводит цифру.

Помимо этого, инспектор рассказал об основных проблемах страны. Среди них он выделил слабость экономики, рост производства наркотиков, продолжение вооруженного конфликта.

По словам члена конгресса от штата Кентукки Томаса Мэсси, к 2015 году Соединенные Штаты потратили в исламской республике $113 млрд, к 2017-му — $121 млрд, к 2019-му — $132 млрд. «[Ежегодный] бюджет США на [строительство] мостов и дорог составляет $50–60 млрд. Мы могли бы увеличить вдвое бюджет на нашу национальную инфраструктуру в течение 2–3 лет за счет того, что мы потратили на Афганистан», — подчеркнул Мэсси.

Офис генерального инспектора по восстановлению Афганистана был создан в 2008 году для аудиторского контроля за деньгами, которые выделяют в качестве помощи стране. Эти средства не тратятся на содержание граждан США в Исламской Республике.

В декабре прошлого года стало известно, что Соединенные Штаты планируют вывести более 4 тыс. своих военнослужащих, командированных в Афганистане. Всего в Исламской Республике дислоцированы 12–13 тыс. солдат.