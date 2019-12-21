Белый дом настоял на отказе от срочного выделения военной помощи Украине

Белый дом под угрозой президентского вето и приостановки работы правительства добился от представителей Демократической партии США отказа от немедленного выделения военной помощи Украине. Об этом со ссылкой на представителей конгресса и администрации президента сообщила газета The Washington Post.

По данным издания, этот вопрос был одним из немногих пунктов, в отношении которых Белый дом занял жесткую позицию в ходе обсуждения бюджета.

В исходной формулировке документа Белому дому необходимо было бы выделить Киеву $250 млн в течение 45 дней с момента подписания бюджета. В результате обсуждений демократы отказались от такой формулировки.

20 декабря президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет объемом $738 млрд на 2020 год. На военную помощь Украине, в том числе предусматривающую поставки крылатых ракет для системы береговой обороны и противокорабельных ракет, предполагается выделить $300 млн, что на $50 млн больше, чем было заложено в бюджете на 2019 год.

8 декабря «Газета.ru» сообщила, что глава Пентагона Марк Эспер заявил, что выделение средств Киеву Вашингтоном по военной линии будет зависеть от того, насколько эффективно украинские власти борются с коррупцией в стране

«Мы всегда должны проводить проверки. Мы всегда смотрим, как используется наша помощь, а также ведут ли на Украине борьбу с коррупцией», — пояснил военный, анонсировав выделение порядка $250 млн украинской стороне.

В конце марта пресс-секретарь Пентагона Эрик Пахон заявил «Известиям», что с 2014 года США выделили Украине более $1,3 млрд на укрепление обороноспособности и улучшение взаимодействия с НАТО.