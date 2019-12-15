СМИ узнали о планах США вывести треть своих военных из Афганистана

Вашингтон на следующей неделе намерен объявить о сокращении численности американских войск в Афганистане. Об этом в субботу, 14 декабря, сообщила NBC со ссылкой на источники.

По данным телекомпании, администрация президента США Дональда Трампа объявит о выводе более 4 тыс. американских солдат из 12–13 тыс., находящихся сейчас в стране.

Этот процесс, согласно публикации, будет осуществляться поэтапно в течение нескольких месяцев за счет приостановки смены военнослужащих на ротационной основе.

США проводят антитеррористическую операцию в Афганистане с 2001 года. Позднее там стали действовать международные силы по обеспечению безопасности (ISAF) под командованием НАТО.

В декабре прошлого года президент США Дональд Трамп отдал приказ Пентагону подготовить план вывода военных из Афганистана, согласно которому страну в течение 8–12 месяцев должны покинуть около 7 тыс. военных.

20 октября глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США могут вывести из Афганистана более 5 тыс. военнослужащих и оставить в стране около 8 тыс. человек.