Дело возбудили по факту убийства двух мужчин и одной женщины в Приангарье

В Иркутской области возбуждено уголовное дело по факту убийства трех человек в доме в поселке Белореченский Усольского района. Сотрудники полиции задержали двух подозреваемых.

Как сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службы СУ СКР и ГУ МВД по Иркутской области, трагедия произошла в ночь на 23 января во время застолья. По версии следствия, между собравшимися произошла ссора, во время которой двум мужчинам и одной женщине были нанесены множественные удары колюще-режущими предметами.

От полученных ранений потерпевшие скончались на месте. Злоумышленники после преступления покинули квартиру, но позже были задержаны. Ими оказались двое неоднократно судимых местных жителей.

Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»). Подозреваемые дали показания. Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.

24 января сообщалось, что жителю Кубани грозит пожизненный срок за убийство пары пенсионеров, которое он совершил, когда один из них пытался снять с него штаны.