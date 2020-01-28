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Слесаря заподозрили в изнасиловании и убийстве пенсионерки в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Полицейские задержали в Москве слесаря, подозреваемого в ограблении, изнасиловании и убийстве пожилой женщины на юго-западе столицы. Об этом во вторник, 28 января, рассказал источник в правоохранительных органах мегаполиса.

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По его словам, сообщение о том, что 76-летняя пенсионерка, проживающая на улице Архитектора Власова, залила водой квартиры соседей и звала на помощь, поступило в полицию в воскресенье. Правоохранители, прибывшие на место, обнаружили тело женщины со следами насильственной смерти.

«27 января, в 13:30, в аэропорту Домодедово задержан слесарь 1992 года рождения, который изобличен в совершении данного преступления», — приводит ТАСС слова источника. Как он уточнил, подозреваемый проник в квартиру, ударил женщину, похитил около 30 тыс. рублей и избил потерпевшую. После этого он изнасиловал ее и задушил.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по п. «з» и «к» ч. 2 ст. 105 («Убийство из корыстных побуждений или по найму с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, а равно сопряженное с изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера»), ч. 3 ст. 162 («Разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище») и ч. 1 ст. 131 («Изнасилование») УК РФ.

В столичном главке подтвердили факт задержания подозреваемого, не уточнив подробностей.

Ранее в январе в Бурятии в отношении подростка были возбуждены два уголовных дела. Следствие подозревает его в изнасиловании несовершеннолетних воспитанниц Галтайской коррекционной школы-интерната.

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