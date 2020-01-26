Подозреваемая в убийстве двоих детей пермячка скончалась в больнице

Жительница Пермского края, убившая двоих детей и попытавшаяся покончить с собой, умерла в больнице города Кудымкар. Эту информацию подтвердили в региональном минздраве.

По предварительной информации, смерть наступила из-за остановки сердца, пишет портал «Пермь-онлайн».

По данным следствия, 23 января женщина убила двоих своих детей — пятилетнего сына и годовалую дочь, еще двое детей спрятались в соседней комнате. После этого она попыталась совершить самоубийство и была госпитализирована в тяжелом состоянии.

Региональный уполномоченный по правам ребенка Светлана Денисова рассказала, что семья не входила в число неблагополучных и никогда не попадала в поле зрения органов профилактики, и добавила, что выжившие дети остались с отцом и всем им оказывается необходимая помощь.

Сайт kp.ru со ссылкой на знакомых семьи сообщает, что женщина недавно обращалась за психологической помощью. По словам собеседников журналистов, причиной ее проблем могли стать усталость от семейных обязанностей и пережитое горе — ее первый ребенок умер.