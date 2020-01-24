Житель Кубани пойдет под суд за убийство пенсионеров-геев

Жителю Кубани грозит пожизненный срок за убийство пары пенсионеров, которое он совершил, когда один из них пытался снять с него штаны, сообщили 24 января в прокуратуре Краснодарского края.

Отмечается, что инцидент произошел в январе прошлого года.

«По версии следствия, <…> молодой человек, находясь в жилой комнате домовладения, в котором проживали ранее знакомые ему потерпевшие, с которыми он распивал спиртные напитки, проснулся от того, что один из потерпевших, 71-летний мужчина, пытался снять с него штаны. Ввиду указанных действий потерпевшего у Александра Ф. возникли неприязненные отношения к последнему», — говорится в заявлении ведомства.

После этого произошел конфликт, в результате которого мужчина избил пенсионера. От полученных ранений последний скончался на месте.

«С целью скрыть совершенное им убийство (он) нанес руками, а также деревянной шваброй и металлическим совком множественные удары 64-летнему мужчине, также проживавшему в указанном домовладении, который застиг его на месте преступления», — добавили в прокуратуре.

Второй пенсионер также скончался.

В ходе расследования обвиняемый признал вину в совершенных преступлениях.

«Санкция за указанное преступление предусматривает наказание от 8 до 20 лет лишения свободы либо пожизненное лишение свободы», — подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщили «РИА Новости» в правоохранительных органах, убитые являлись однополой парой.

В январе 2019 года сообщалось, что ландшафтный дизайнер из Торонто Брюс Макартур в ходе судебного процесса признался в убийствах восьми мужчин из общины геев. Первой жертвой 67-летнего садовника стал его бывший возлюбленный. Затем он расправился с двумя мигрантами из Афганистана, иранцем, турком, двумя беженцами из Шри-Ланки и местным бездомным.