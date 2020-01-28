Прямой эфир
Сюжет:

Жена Кокорина рассказала о его будущем в «Зените»

0
Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Жена футболиста «Зенита» Александра Кокорина Дарья Валитова в Instagram Stories 28 января сообщила о будущем супруга в петербургском клубе.

«Сегодня ему сообщили, что, так как он не намерен продолжать карьеру в «Сочи», в связи с этим «Зенит» принял решение до конца сезона отправить его тренироваться и играть за «Зенит-2», — написала она в ответ на вопрос подписчика.

Узнает прикуп: Кокорин может перезапустить карьеру в «Сочи»
«Зенит» уже подтвердил передачу опального футболиста в аренду

По словам Валитовой, такое решение руководства — «большая боль», однако в этой ситуации от него ничего не зависит. В свою очередь сам Кокорин заявил изданию «Подъем», что не едет на основные сборы с «Зенитом».

«Единственное, что я могу сказать, на основные сборы с «Зенитом» я не еду. Решение это уже принято, и мне об этом объявлено. О том, где я продолжу карьеру, пока ничего не могу сказать», — сказал он.

О том, что Кокорин будет выступать за «Сочи» на правах аренды до конца сезона 2019/20, стало известно 21 января. Позднее отчим и агент нападающего заявили, что игрок не собирается уходить из «Зенита».

Кокорин вместе со своим братом Кириллом и бывшим полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым, а также его другом экс-футболистом и детским тренером Александром Протасовицким оказались фигурантами дела о двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года. Суд признал их виновными в хулиганстве и нанесении побоев, от их действий пострадали в том числе директор департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин.

Фигурантов приговорили к разным срокам заключения в колонии общего режима, но 17 сентября Кокорин и Мамаев освободились по УДО. Форвард заключил новый контракт с «Зенитом», а полузащитник разорвал соглашение с «Краснодаром» и подписал договор с «Ростовом».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Экс-тренер «Зенита» и сборной России оценил переход Кокорина в «Сочи»
Экс-тренер «Зенита» усомнился в возвращении Кокорина в питерский ФК

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020