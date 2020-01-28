Жена Кокорина рассказала о его будущем в «Зените»

Жена футболиста «Зенита» Александра Кокорина Дарья Валитова в Instagram Stories 28 января сообщила о будущем супруга в петербургском клубе.

«Сегодня ему сообщили, что, так как он не намерен продолжать карьеру в «Сочи», в связи с этим «Зенит» принял решение до конца сезона отправить его тренироваться и играть за «Зенит-2», — написала она в ответ на вопрос подписчика.

По словам Валитовой, такое решение руководства — «большая боль», однако в этой ситуации от него ничего не зависит. В свою очередь сам Кокорин заявил изданию «Подъем», что не едет на основные сборы с «Зенитом».

«Единственное, что я могу сказать, на основные сборы с «Зенитом» я не еду. Решение это уже принято, и мне об этом объявлено. О том, где я продолжу карьеру, пока ничего не могу сказать», — сказал он.

О том, что Кокорин будет выступать за «Сочи» на правах аренды до конца сезона 2019/20, стало известно 21 января. Позднее отчим и агент нападающего заявили, что игрок не собирается уходить из «Зенита».

Кокорин вместе со своим братом Кириллом и бывшим полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым, а также его другом экс-футболистом и детским тренером Александром Протасовицким оказались фигурантами дела о двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года. Суд признал их виновными в хулиганстве и нанесении побоев, от их действий пострадали в том числе директор департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин.

Фигурантов приговорили к разным срокам заключения в колонии общего режима, но 17 сентября Кокорин и Мамаев освободились по УДО. Форвард заключил новый контракт с «Зенитом», а полузащитник разорвал соглашение с «Краснодаром» и подписал договор с «Ростовом».