Друг Мамаева и Кокорина после выхода из тюрьмы назвал суд зоопарком

Бывший футболист и детский тренер Александр Протасовицкий впервые рассказал о судебном деле, по которому проходил с игроками Александром Кокориным и Павлом Мамаевым. Он сравнил открытый процесс с зоопарком. Слушания дела по существу о двух драках в центре Москвы утром 8 октября 2018 года проходили в Пресненском районном суде с 9 апреля по 8 мая.

«Это (открытый процесс) напрягало, конечно. Поначалу особенно. Потом привыкли, хотя привыкнуть к такому сложно. Каждое заседание — толпа журналистов. Сидишь за стеклом и чувствуешь себя как в зоопарке. Только внутри клетки. Как будто люди пришли поглазеть на тебя. Я понимаю, что для большинства репортеров это просто работа, им самим, может, и не очень интересно было. Но всё равно напрягало», — сказал Протасовицкий в интервью «Спорт-Экспресс».

Экс-игрок, который начинал заниматься футболом в Подольске вместе с Мамаевым, до сих пор не нашел объяснения поведению компании утром 8 октября 2018 года. Он назвал всё произошедшее «случайной цепью событий». От действий футболистов сначала на улице у ночного клуба пострадал водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталий Соловчук, а затем в кафе — директор департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин.

«Шаг за шагом развивалась нехорошая история. Один конфликт, второй... Настроя кого-то избить у нас точно не было. Выходили в хорошем настроении», — подчеркнул Протасовицкий.

Уголовное дело было возбуждено по статьям о хулиганстве и нанесении побоев. 8 мая братья Александр и Кирилл Кокорины были приговорены к 1 году и 6 месяцам заключения в колонии общего режима, а Мамаев и Протасовицкий — к 1 году и 5 месяцам. При этом трое друзей детского футбольного тренера освободились из заключения по УДО в Белгородской области 17 сентября. Протасовицкий был этапирован в Брянскую область, в УДО ему отказали, а срок заключения истек 8 ноября.