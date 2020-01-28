Школу садоводства будут развивать совместно с немцами на Ставрополье

Ставропольский край заключил соглашение о развитии школы садоводства с немецкой компанией, сообщил глава региона Владимир Владимиров.

«Пусть европейский опыт и технологии помогут расти ставропольским садам, а нашей продукции -– прокладывать путь на стол все новым потребителям!» — отметил губернатор.

По итогам участия в агропромышленном форуме «Зеленая неделя» в Берлине власти Ставрополья подписали еще одно соглашение, предполагающее строительство в регионе большого хранилища для саженцев. Об этом информирует NewsTracker.

В декабре президент России Владимир Путин поддержал идею включить фермеров, которые разводят улиток, в число сельхозтоваропроизводителей. В свою очередь, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев сказал, что этот вопрос прорабатывается совместно с Россельхознадзором.