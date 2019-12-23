Путин поддержал идею признать производство улиток сельхоздеятельностью

Президент России Владимир Путин поддержал идею включить фермеров, которые разводят улиток, в число сельхозтоваропроизводителей. Об этом он заявил 23 декабря на встрече с представителями общественности по вопросам развития сельского хозяйства и сельских территорий в России.

Как передает ТАСС, в ходе встречи фермер из Подмосковья Сергей Балаев, который разводит крокодилов, коз и улиток, попросил включить разведение улиток в перечень сельхоздеятельности. Путин согласился и ответил, что улитки — это «хороший, питательный биологический продукт».

В свою очередь, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев сказал, что этот вопрос прорабатывается совместно с Россельхознадзором, сообщает агентство. По его словам, в этой сфере могут возникнуть вопросы с лицензиями.

Ранее в этот же день Путин во время встречи с предпринимателями назвал безобразной ситуацию с бюрократическими помехами работе малого бизнеса.