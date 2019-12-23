Путин прокомментировал возможность вычета акцизов из топливных цен

Президент России Владимир Путин сообщил, что вычет акцизов из стоимости топлива можно было бы обсудить, однако реакция Минфина будет предсказуемой.

«Догадываюсь, какая будет реакция Минфина на ваше предложение. Но пообсуждать можно», — цитирует «РИА Новости» ответ президента на просьбу поручить правительству разработать предложение о возможности вычета акцизов из цены на топливо, озвученную на встрече по вопросам сельского хозяйства и территорий.

«В прошлом году цены подросли — сразу из федерального бюджета дали дополнительный фонд, по-моему, 5 млрд, именно для того, чтобы цены в агропромышленном комплексе на топливо, на бензин понизить. Давайте подумаем и над другими мерами поддержки», — рассказал Путин о поддержке со стороны правительства и ежегодном анализе рыночной ситуации.

Ранее в этот же день Путин заявил, что ситуация с бюрократическими помехами малому бизнесу является безобразной, и рассказал о мерах, которые будут приняты.