Итальянцы планируют выращивать в Астраханской области чеснок и морковь

Итальянские компании могут принять участие в бизнес-проектах в Астраханской области. Их, в частности, интересует выращивание озимого чеснока и моркови.

Перспективы сотрудничества обсудили почетный генеральный консул Италии в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах Пьерпаоло Лодиджиани и министр экономического развития Астраханской области Казбек Хадиков.

Как пишет «Астрахань-24», рассматривается также совместное развитие перспективного для области интенсивного садоводства и проект по созданию питомника. Не исключается сотрудничество в сфере энергетики, судостроения, медицины, гостиничного бизнеса и гуманитарного взаимодействия.