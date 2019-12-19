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Итальянцы планируют выращивать в Астраханской области чеснок и морковь

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Итальянские компании могут принять участие в бизнес-проектах в Астраханской области. Их, в частности, интересует выращивание озимого чеснока и моркови.

Перспективы сотрудничества обсудили почетный генеральный консул Италии в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах Пьерпаоло Лодиджиани и министр экономического развития Астраханской области Казбек Хадиков.

Как пишет «Астрахань-24», рассматривается также совместное развитие перспективного для области интенсивного садоводства и проект по созданию питомника. Не исключается сотрудничество в сфере энергетики, судостроения, медицины, гостиничного бизнеса и гуманитарного взаимодействия.

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