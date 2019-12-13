Астраханский деловой центр откроют в Баку в 2020 году

В столице Азербайджана, Баку, в 2020 году должны открыть Астраханский деловой центр. С ходом его строительства ознакомился губернатор Игорь Бабушкин в рамках своего визита в республику.

Планируется завершить работы в течение полугода. В мае – июне центр уже должен заработать, сообщил глава Астраханской области, слова которого приводит «Астрахань-24».

Глава региона отметил, что этот центр наряду с открытым в 2018 году в Астрахани Азербайджанским деловым центром должен стать местом для налаживания прямых контактов между представителями бизнеса России и Азербайджана.

Первый в России Азербайджанский центр открыли в Астрахани в мае 2018 года. Фонд Гейдара Алиева вложил в строительство объекта 208 млн рублей. На первом этаже здания свои товары представили 35 азербайджанских компаний — участники специально сформированной экспортной миссии.