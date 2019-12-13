Прямой эфир

Астраханский деловой центр откроют в Баку в 2020 году

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В столице Азербайджана, Баку, в 2020 году должны открыть Астраханский деловой центр. С ходом его строительства ознакомился губернатор Игорь Бабушкин в рамках своего визита в республику.

Планируется завершить работы в течение полугода. В мае – июне центр уже должен заработать, сообщил глава Астраханской области, слова которого приводит «Астрахань-24».

Глава региона отметил, что этот центр наряду с открытым в 2018 году в Астрахани Азербайджанским деловым центром должен стать местом для налаживания прямых контактов между представителями бизнеса России и Азербайджана.

Первый в России Азербайджанский центр открыли в Астрахани в мае 2018 года. Фонд Гейдара Алиева вложил в строительство объекта 208 млн рублей. На первом этаже здания свои товары представили 35 азербайджанских компаний — участники специально сформированной экспортной миссии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Судно с форелью из Ирана задержали в порту Астрахани
Стадо верблюдов из Казахстана задержали в Астраханской области

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019