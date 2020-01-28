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Немецкие СМИ заявили о резком подъеме сельского хозяйства в России

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Фото: РИА Новости/Александр Кондратюк
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В последние годы российское сельское хозяйство пережило «невероятный подъем». Об этом написало немецкое издание Der Tagesspiegel.

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Сотрудник немецкого Института имени Лейбница Линда Гетц, которая на протяжении долгого времени наблюдает за развитием аграрного сектора России, отметила, что если в 2014 году самообеспеченность страны свининой составляла 83%, то к настоящему времени ее импорт практически прекратился. Производство мяса птицы также покрывает потребности России.

В последние годы в России усиленно развивалось выращивание масленичных культур. Главная экспортная культура страны — это пшеница, отмечает издание 24 января. Гетц подчеркнула, что ни одно другое государство не экспортирует больше пшеницы, чем Россия.

Одной из проблем российского аграрного сектора является обеспечение говядиной и молочной продукции. Der Tagesspiegel приводит заявление замминистра сельского хозяйства России Сергея Левина, который указал на необходимость улучшить инфраструктуру страны и повысить эффективность производства.

Ранее, 26 декабря 2019 года, президент России Владимир Путин заявил, что российский экспорт сельскохозяйственной продукции по итогам года составит $24 млрд.

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