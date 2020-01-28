Прямой эфир

СВР обнародовала биографии рассекреченных отечественных разведчиков-нелегалов

0
Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России опубликовало биографические данные семи отечественных разведчиков-нелегалов, чьи имена ранее, во вторник, рассекретил директор ведомства Сергей Нарышкин. Об этом 28 января сообщило «РИА Новости».

Охладить тыл противника: как сейчас выглядит быт разведчика
Бойцы элитной части рассказали о своей работе

Опубликованы данные Героя России Юрия Анатольевича Шевченко, Героя Советского Союза полковника Евгения Ивановича Кима, Героя Советского Союза полковника Михаила Анатольевича Васенкова, Героя России генерала-майора в отставке Виталия Вячеславовича Нетыксы и его супруги Тамары Ивановны, Владимира Иосифовича Лохова и Виталия Алексеевича Нуйкина.

Согласно опубликованным сведениям, все они работали на нелегальном положении в разных странах во времена СССР и современной России.

О планах СВР раскрыть имена разведчиков-нелегалов к столетнему юбилею службы Нарышкин рассказал в декабре на круглом столе по истории российской внешней разведки. 28 января он озвучил их имена.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Нарышкин заявил об участии США в кризисе в Боливии
Нарышкин рассказал о предложении Черчилля поделить Европу на зоны влияния

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020